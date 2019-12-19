Гол Азеведу принёс «Ак Барсу» победу над «Салаватом» в «зелёном дерби»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал в Казани «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Клубы в третий раз за сезон встречались в «зелёном дерби». Ранее каждая из команд победила по разу.
Лишь во втором периоде сегодняшнего матча зрители увидели голы. На 25-й минуте счёт открыл Виктор Тихонов, однако уже спустя 30 секунд гости усилиями Теэму Хартикайнена, его сравняли. Последнее слово тем не менее осталось за «Ак Барсом» — победу казанскому клубу на 36-й минуте матча принёс Джастин Азеведу.
21 декабря «Ак Барс» встретится в Казани с «Сибирью», а уфимский клуб в тот же день проведёт выездной матч с «Авангардом».
- 19 декабря 2019
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