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Гол Азеведу принёс «Ак Барсу» победу над «Салаватом» в «зелёном дерби»

Гол Азеведу принёс «Ак Барсу» победу над «Салаватом» в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал в Казани «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Клубы в третий раз за сезон встречались в «зелёном дерби». Ранее каждая из команд победила по разу.

Лишь во втором периоде сегодняшнего матча зрители увидели голы. На 25-й минуте счёт открыл Виктор Тихонов, однако уже спустя 30 секунд гости усилиями Теэму Хартикайнена, его сравняли. Последнее слово тем не менее осталось за «Ак Барсом» — победу казанскому клубу на 36-й минуте матча принёс Джастин Азеведу.

21 декабря «Ак Барс» встретится в Казани с «Сибирью», а уфимский клуб в тот же день проведёт выездной матч с «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тихонов (Викстранд, Азеведу) – 24:12' (5x4)   1:1 Хартикайнен – 24:41' (5x5)   2:1 Азеведу (Яруллин) – 35:20' (5x5)
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