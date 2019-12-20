Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сорокин: впервые прочитал, что требую обмена у «Айлендерс». Цель сейчас — ловить за ЦСКА

Сорокин: впервые прочитал, что требую обмена у «Айлендерс». Цель сейчас — ловить за ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА, ответил на вопрос о слухах о возможном переходе в клуб НХЛ.

«Впервые прочитал, что требую обмена у «Айлендерс». Моя цель сейчас — ловить за ЦСКА.

Выступление Загитовой мы не видели — готовились к матчу в раздевалке. Думаю, она еще вернется и возобновит карьеру», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА одержал победу со счётом 1:0, матч проходил на футбольном стадионе «Газпром Арена».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.

«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.

Фридман: источники в России сообщают, что Сорокин хочет обмена из «Айлендерс»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019