Сорокин: впервые прочитал, что требую обмена у «Айлендерс». Цель сейчас — ловить за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА, ответил на вопрос о слухах о возможном переходе в клуб НХЛ.

«Впервые прочитал, что требую обмена у «Айлендерс». Моя цель сейчас — ловить за ЦСКА.

Выступление Загитовой мы не видели — готовились к матчу в раздевалке. Думаю, она еще вернется и возобновит карьеру», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА одержал победу со счётом 1:0, матч проходил на футбольном стадионе «Газпром Арена».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.



«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.