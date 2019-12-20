Сорокин: впервые прочитал, что требую обмена у «Айлендерс». Цель сейчас — ловить за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА, ответил на вопрос о слухах о возможном переходе в клуб НХЛ.
«Впервые прочитал, что требую обмена у «Айлендерс». Моя цель сейчас — ловить за ЦСКА.
Выступление Загитовой мы не видели — готовились к матчу в раздевалке. Думаю, она еще вернется и возобновит карьеру», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
ЦСКА одержал победу со счётом 1:0, матч проходил на футбольном стадионе «Газпром Арена».
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.
«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.
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