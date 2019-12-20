Хелльберг: отстой, что СКА проиграл при такой атмосфере

Вратарь СКА Магнус Хелльберг поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который проходил на футбольном стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 1:0.

«Матчи против ЦСКА всегда очень упорные, у них хорошо выстроена оборона и они стараются наказывать за потери. В третьем периоде соперник получил отличный шанс и реализовал его. Отстой, что мы проиграли при такой атмосфере, более 60 тыс. болельщиков дома. Это невероятно, у меня мурашки по коже от одной мысли об этом. Очень расстроился, я очень хотел, чтобы мы победили.

Было очень жарко, в таких условиях сложно поддерживать хороший лёд в течение игры. Но это один и тот же лёд для обеих команд, жаловаться не на что. Была хорошая игра, к сожалению, соперник забил один гол, а мы не смогли. Не думаю, что такой маленький счёт был из-за льда. У обеих команд были моменты. Немного тяжелее играть, когда шайба скачет, но не думаю, что дело во льде.

Это масштабное событие для болельщиков и для лиги. Это хорошо для русского хоккея», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.