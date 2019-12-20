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Голы Воробьёва и Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Баффало»

Голы Воробьёва и Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Российский нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв забил гол. Защитник Иван Проворов также отметился заброшенной шайбой.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Баффало» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Баффало Сэйбрз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Воробьёв (Майерс, Конечны) – 13:04' (5x5)   2:0 ван Римсдайк (Хейз, Нисканен) – 15:32' (5x5)   3:0 Нисканен (Хейз, Ворачек) – 17:05' (5x4)   4:0 Проворов (Конечны, Кутюрье) – 28:20' (5x4)   5:0 Питлик (Санхайм) – 29:22' (5x5)   6:0 ван Римсдайк (Конечны, Кутюрье) – 32:27' (5x4)   6:1 Олофссон (Далин, Юханссон) – 51:35' (5x4)
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