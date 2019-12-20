Голы Воробьёва и Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Российский нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв забил гол. Защитник Иван Проворов также отметился заброшенной шайбой.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Баффало» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Баффало Сэйбрз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».