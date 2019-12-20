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27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»

27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский голкипер Семён Варламов совершил 27 сейвов.

Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. «Айлендерс» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять матчей.

В параллельной игре «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 11 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 21 минуту и 56 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бьорк (Койл) – 01:58' (5x5)   1:1 Бойчак (Эберле, Ли) – 23:26' (5x5)   1:2 Барзал (Бойчак) – 38:26' (5x5)   2:2 Крюг (Крейчи, Пастрняк) – 47:24' (5x3)   2:3 Барзал – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Хаттон, Рой) – 00:42' (5x5)   1:1 Веренски (Нюквист, Дюбуа) – 02:55' (5x4)   1:2 Картер (Льюис, Клиффорд) – 31:16' (5x5)   2:2 Дженнер (Веренски, Бьёркстранд) – 58:17' (6x5)   3:2 Дюбуа (Нюквист, Джонс) – 61:11' (3x3)
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