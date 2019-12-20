27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.
Российский голкипер Семён Варламов совершил 27 сейвов.
Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. «Айлендерс» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять матчей.
В параллельной игре «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 11 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 21 минуту и 56 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
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