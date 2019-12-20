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Боунесс: Худобин был великолепен. «Даллас» соглашается на победу и делает ноги

Боунесс: Худобин был великолепен. «Даллас» соглашается на победу и делает ноги
Хоккей / НХЛ 0

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил вклад голкипера Антона Худобина в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). Российский вратарь отразил 45 из 48 бросков.

«Мы соглашаемся на такую победу и делаем ноги. Сегодня был наш худший матч за долгое время. Худобин был великолепен. Да, мы играли неважно, это понятно. Но я горжусь тем, как ребята сражались в третьем периоде», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

Главным героем встречи стал форварда «Далласа» Тайлер Сегин, ставший автором гола в овертайме. Также в активе канадского нападающего результативная передача на Александра Радулова в первом периоде. Замкнул тройку лучших форвард «молний» Ондржей Палат, также набравший 2 (1+1) очка.

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