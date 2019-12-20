Карандин: в СССР все клубы были равны в финансовом плане, сейчас — бюджетное расслоение

Экс-глава хоккейного региона Сибирь — Дальний Восток Юрий Карандин рассказал о перспективах клубов региона на усиления в дедлайн.
«Это в СССР все клубы — от ЦСКА до воскресенского „Химика“, от московского „Динамо“ до нижегородского „Торпедо“ — в финансовом плане были примерно равны, сейчас время бюджетного расслоения. Уверен, что ещё кого-нибудь приобретёт „Авангард“, надеюсь, сможет усилиться и „Сибирь“.
А вот в возможностях дальневосточников сомневаюсь — найти даже временную замену лидерам вряд ли удастся. Тут тонкий вопрос, многие в Омске до сих пор переживают, что не видят свой любимый клуб. Но судя по тому, как уверенно вчера «Авангард» взял реванш у «Сибири», чемпион региона будет тем же, что и в прошлом сезоне. Сегодня очень многое в КХЛ решают бюджеты», — цитирует Карандина Russia-hockey.ru
- 20 декабря 2019
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