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Форвард «Ак Барса» Фисенко готов встретиться на ринге с бойцом ММА Смоляковым

Форвард «Ак Барса» Фисенко готов встретиться на ринге с бойцом ММА Смоляковым
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко ответил на комментарий бывшего бойца UFC Дмитрия Смолякова. Ранее Смоляков в одном из интервью раскритиковал футболистов и хоккеистов. Боец заявил, что футболисты и хоккеисты получают слишком большие зарплаты, которые потом спускают на наркотики. Также Фисенко заявил, что был бы готов подраться со Смоляковым после окончания карьеры.

«Дмитрий Смоляков дал интервью, сказав, что хоккеисты и футболисты спускают свои зарплаты на наркотики, мало проявляют характер, и затронул тему возможного боя.

Не буду говорить за футболистов, но обязательно позову Дмитрия на одну из наших игр, чтобы он своими глазами увидел, что мы бьёмся на льду так же, как и бойцы в клетке, и без характера никуда.

По поводу возможного боя — готов рассмотреть после карьеры. Заднюю не дам», — написал Фисенко в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Фисенко.

«Футболисты покупают наркотики, а в MMA нищета». Боец MMA Смоляков — о деньгах
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