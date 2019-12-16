«Футболисты покупают наркотики, а в MMA нищета». Боец MMA Смоляков — о деньгах

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков, ранее выступавший в UFC, сравнил заработки бойцов с зарплатами футболистов и хоккеистов.
«Бокс, борьба и ММА – это борьба нищих. У футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты, которые они спускают на наркотики. Все в миллионах, а какая от них польза?
Все руки в татуировках, шея и даже мозги. Будто отмотали 30 лет на зоне, хотя даже там так не расписываются. Мы хоть характер показываем, когда нас бьют, а они уже умирают, чуть их кто задел. Притом матерятся, плюются и так далее», — цитирует Смолякова «Советский спорт».
Также боец прокомментировал выход сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.
«Единственный раз дошли до четвертьфинала – подвиг. Наши боксёры и борцы приносят кучу медалей — и какое признание получают они? Квартиру и машину за всю карьеру. И это получает только один человек раз в жизни. А сколько дармоедов в футболе? Распустите хотя бы одну бюджетную команду и отправьте средства на помощь олимпийцам», — добавил он.
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