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«Витязь» — «Барыс»: Карлссон займёт место в воротах гостей

«Витязь» — «Барыс»: Карлссон займёт место в воротах гостей
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 20 декабря, в Подольске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» будет принимать «Барыс».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Квартальнов — Няттинен;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;
Воронков, Варфоломеев — Моисеев — Артюхин, Петраков.

«Барыс»:

Карлссон (Паскуале);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Петухов, Панюков — Сагадеев — Асетов.

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