«Витязь» — «Барыс»: Карлссон займёт место в воротах гостей
Сегодня, 20 декабря, в Подольске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» будет принимать «Барыс».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч.
«Витязь»:
Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Квартальнов — Няттинен;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;
Воронков, Варфоломеев — Моисеев — Артюхин, Петраков.
«Барыс»:
Карлссон (Паскуале);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Петухов, Панюков — Сагадеев — Асетов.
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