«Витязь» — «Барыс»: Карлссон займёт место в воротах гостей

Сегодня, 20 декабря, в Подольске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» будет принимать «Барыс».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Встреча начнётся в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Квартальнов — Няттинен;

Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;

Воронков, Варфоломеев — Моисеев — Артюхин, Петраков.

«Барыс»:

Карлссон (Паскуале);

Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;

Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;

Орехов, Петухов, Панюков — Сагадеев — Асетов.