Результаты матчей НХЛ 20 декабря 2019 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:6. В составе победителей заброшенной шайбой отметился Илья Михеев, у хозяев точный бросок на свой счёт записал Павел Бучневич.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Энгвалль (Холл, Михеев) – 09:28' (5x5) 0:2 Нюландер (Капанен) – 11:52' (5x5) 1:2 Шей (Зибанеджад, Крайдер) – 14:04' (5x5) 2:2 Строум (Панарин, Бучневич) – 17:51' (5x5) 2:3 Марнер (Мэттьюс, Нюландер) – 22:50' (5x4) 3:3 Бучневич (Стаал, Деанджело) – 25:27' (5x5) 3:4 Нюландер (Мэттьюс, Дермотт) – 42:10' (5x5) 3:5 Марнер – 42:57' (5x5) 3:6 Михеев (Керфут) – 56:23' (5x5)
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6. В составе столичной команды очередным голом отметился Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» провёл 900-й матч совместно с центральным нападающим Никласом Бекстрёмом.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Палмьери (Хишир, Суббэн) – 04:00' (5x4) 1:1 Овечкин (Бекстрём, Уилсон) – 18:25' (5x5) 1:2 Бекстрём (Карлсон, Уилсон) – 19:36' 2:2 Коулман (Гусев) – 24:15' 2:3 Бекстрём (Орлов, Овечкин) – 39:31' (5x5) 2:4 Карлсон (Кемпны, Бекстрём) – 40:42' (5x5) 2:5 Зигенталер (Гудас, Дауд) – 46:53' (5x5) 2:6 Паник (Эллер, Хагелин) – 55:33' (5x5) 3:6 Вуд (Сиверсон, Гусев) – 59:37' (5x5)
«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 7:4. У гостей результативным броском отметился Денис Гурьянов.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Юбердо (Барков, Дадонов) – 04:37' (5x4) 1:1 Гурьянов (Перри, Клингберг) – 13:10' (5x5) 2:1 Строльман (Ватрано, Барков) – 14:48' (5x5) 3:1 Трочек (Юбердо, Аккьяри) – 21:21' (5x5) 4:1 Севьюр (Тонинато, Мэтисон) – 22:52' 5:1 Аккьяри (Трочек, Юбердо) – 27:26' (5x5) 6:1 Аккьяри (Трочек, Юбердо) – 27:58' (5x5) 7:1 Аккьяри – 31:25' (бул) 7:2 Сегин (Линделль, Хинц) – 36:38' (5x4) 7:3 Сегин (Павелски) – 47:03' (5x5) 7:4 Бенн (Перри, Хейсканен) – 53:02' (5x5)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5. Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Руведел (Кагун, Астон-Риз) – 07:56' (5x5) 0:2 Бландизи (Астон-Риз, Петтерссон) – 12:56' (5x5) 1:2 Кассиан – 26:41' (5x5) 1:3 Макканн – 35:38' (5x5) 2:3 Шихан (Нурс, Бир) – 39:37' (4x5) 2:4 Летанг (Малкин, Раст) – 40:38' (5x4) (Петтерссон, Блюгерс) – '
Овечкин наконец-то забил! Но до лучшего снайпера Пастрняка ещё шесть шайб
Юбилейный матч звёзды «Кэпиталз» провели просто здорово — «дьяволам» не помогла даже успешная игра Никиты Гусева.
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