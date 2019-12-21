Результаты матчей НХЛ 20 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ



«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:6. В составе победителей заброшенной шайбой отметился Илья Михеев, у хозяев точный бросок на свой счёт записал Павел Бучневич.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6. В составе столичной команды очередным голом отметился Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» провёл 900-й матч совместно с центральным нападающим Никласом Бекстрёмом.

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 7:4. У гостей результативным броском отметился Денис Гурьянов.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5. Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.