«Ак Барс» — «Сибирь»: Азеведу в яркой драке разбил лицо Шарову

В первом периоде встречи казанского «Ак Барса» и новосибирской «Сибири» нападающий хозяев Джастин Азеведу подрался с форвардом гостей Александром Шаровым и в кровь разбил лицо оппоненту.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Лямкин — Яруллин, Азеведу — Кормье — Галиев;

Юдин — Рукавишников, Фрэттин — Тихонов — Зарипов;

Фазылзянов — Хенкель, Дыняк — А. Галимов — Кара;

Адамчук, Воеводин, Ли — Галузин — Э. Галимов.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Пиганович, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Демидов — Ермаков, Михайлов — Комаров — Миловзоров;

Хабаров — Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев

Тимашов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.