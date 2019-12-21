«Ак Барс» — «Сибирь»: Азеведу в яркой драке разбил лицо Шарову
В первом периоде встречи казанского «Ак Барса» и новосибирской «Сибири» нападающий хозяев Джастин Азеведу подрался с форвардом гостей Александром Шаровым и в кровь разбил лицо оппоненту.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Лямкин — Яруллин, Азеведу — Кормье — Галиев;
Юдин — Рукавишников, Фрэттин — Тихонов — Зарипов;
Фазылзянов — Хенкель, Дыняк — А. Галимов — Кара;
Адамчук, Воеводин, Ли — Галузин — Э. Галимов.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Пиганович, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Демидов — Ермаков, Михайлов — Комаров — Миловзоров;
Хабаров — Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев
Тимашов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.
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