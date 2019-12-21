Юрзинов-мл.: у меня не такая большая зарплата, чтобы комментировать незасчитанный гол
Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).
«Сегодня была ровная, обоюдоострая игра. Отыграли три периода уверенно, очень важно, что действовали, как договаривались, по системе. Хорошо, что удалось в овертайме забить победный гол. Сегодня у нас было много новых ребят, вошли Степанов, Тридчиков. Их тройка с Шаровым справилась со своей задачей на матч. Молодцы, хорошо играли.
Увидел ли помеху вратарю при незасчитанном голе Фатеева? У меня не такая большая зарплата, чтобы комментировать этот момент», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 21 декабря 2019
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