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«Локомотив» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»

«Локомотив» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 переиграл череповецкую «Северсталь». Для ярославской команды победа стала четвёртой подряд, «Северсталь» проиграла четвёртый матч кряду.

Череповецкая команда открыла счёт уже на 72-й секунде, точным броском отметился нападающий Кирилл Капустин. Вскоре «Локомотив» восстановил равновесие на табло усилиями форварда Дениса Алексеева. В середине второго периода «железнодорожники» вышли вперёд, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Магнус Пяаярви. На 41-й минуте Пяаярви оформил дубль. Вскоре «Северсталь» сократила отставание, гол забил нападающий Александр Петунин. В концовке гости отыграться не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Капустин (Гераськин) – 01:18' (5x5)   1:1 Алексеев – 04:58' (5x5)   2:1 Пяаярви (Каюмов, Полунин) – 34:26' (5x5)   3:1 Пяаярви (Аверин, Да Коста) – 41:03' (5x5)   3:2 Петунин (Кодола, Вовченко) – 47:53' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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