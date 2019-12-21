«Локомотив» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 переиграл череповецкую «Северсталь». Для ярославской команды победа стала четвёртой подряд, «Северсталь» проиграла четвёртый матч кряду.



Череповецкая команда открыла счёт уже на 72-й секунде, точным броском отметился нападающий Кирилл Капустин. Вскоре «Локомотив» восстановил равновесие на табло усилиями форварда Дениса Алексеева. В середине второго периода «железнодорожники» вышли вперёд, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Магнус Пяаярви. На 41-й минуте Пяаярви оформил дубль. Вскоре «Северсталь» сократила отставание, гол забил нападающий Александр Петунин. В концовке гости отыграться не сумели.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.