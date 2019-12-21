Войнов — об ошибке Кареева: мне всё равно, кто начудил в эпизоде с моим голом

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Внутри дивизиона все матчи очень важные. Матчи со звёздочкой. В эпизоде с моим голом начудил Кареев? Да мне всё равно, кто там начудил! Дали пас, я бросил, повезло. Всё идёт по плану. Аккумулируем силы, правильно тренируемся, отдыхаем. С Макмилланом уже виделись, он два дня в распоряжении команды. Буйницкого ещё не видели. Первый раз слышу, что Никита Пивцакин покидает «Авангард». Не очень хорошая новость.



С чем связаны наши удаления? Это нужно у судей спросить, я не знаю. Может, соперник проснулся во втором периоде, а может, игроки подустали и стали недорабатывать и получать удаления», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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