Войнов — об ошибке Кареева: мне всё равно, кто начудил в эпизоде с моим голом

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
«Внутри дивизиона все матчи очень важные. Матчи со звёздочкой. В эпизоде с моим голом начудил Кареев? Да мне всё равно, кто там начудил! Дали пас, я бросил, повезло. Всё идёт по плану. Аккумулируем силы, правильно тренируемся, отдыхаем. С Макмилланом уже виделись, он два дня в распоряжении команды. Буйницкого ещё не видели. Первый раз слышу, что Никита Пивцакин покидает «Авангард». Не очень хорошая новость.
С чем связаны наши удаления? Это нужно у судей спросить, я не знаю. Может, соперник проснулся во втором периоде, а может, игроки подустали и стали недорабатывать и получать удаления», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 21 декабря 2019
-
21:32
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:09
-
21:01
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:33
-
19:23
-
19:20
-
18:43
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:49
-
17:31
-
17:04
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:20