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Войнов — об ошибке Кареева: мне всё равно, кто начудил в эпизоде с моим голом

Войнов — об ошибке Кареева: мне всё равно, кто начудил в эпизоде с моим голом
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Внутри дивизиона все матчи очень важные. Матчи со звёздочкой. В эпизоде с моим голом начудил Кареев? Да мне всё равно, кто там начудил! Дали пас, я бросил, повезло. Всё идёт по плану. Аккумулируем силы, правильно тренируемся, отдыхаем. С Макмилланом уже виделись, он два дня в распоряжении команды. Буйницкого ещё не видели. Первый раз слышу, что Никита Пивцакин покидает «Авангард». Не очень хорошая новость.

С чем связаны наши удаления? Это нужно у судей спросить, я не знаю. Может, соперник проснулся во втором периоде, а может, игроки подустали и стали недорабатывать и получать удаления», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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