«Салават» снова проиграл в одну шайбу. Цулыгин не доработает этот сезон?

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Удастся ли «Салавату» прервать неприятную серию с «Авангардом»?

В последних девяти матчах регулярного чемпионата «Салават Юлаев» одержал только две победы. Конечно, это не тот результат, которого ждут от башкортостанского клуба его болельщики.



Причин у неудач много. Да, нужно прибавлять лидерам «Салавата». Прежде всего, Линусу Умарку, попавшему недавно под критику экс-капитана уфимцев Игоря Григоренко. Пора всерьёз задуматься над своей работой и тренерскому штабу Николая Цулыгина, который отвечает за результат. Увы, не обходится без травм и болезней. Так, в матче с «Ак Барсом» на лёд не смогли выйти два центральных нападающих – Маннинен и Бурмистров. В итоге первым центром играл Хохряков, а вторым – Картаев.

Неудачно для уфимцев складываются и матчи с «Авангардом», с которым юлаевцы играют в одном дивизионе. Все три предыдущие встречи в нынешнем сезоне остались за хоккеистами Боба Хартли. Две из них прошли в Уфе, одна – в Балашихе. Четвёртое противостояние снова проходило в Подмосковье. Конечно, коллектив Николая Цулыгина думал только о победе. Успех был важен со всех точек зрения: и в плане турнирного положения, и в плане психологии, и касаемо личного соперничества обеих команд.

Просмотры, драка и разбитые кулаки. «Ак Барс» выиграл «зелёное дерби» «Салават Юлаев» дал сопернику бой, но теперь будет вынужден брать реванш в Давосе.

Сошникову пора просыпаться и забивать

Уже больше трёх недель лучший снайпер КХЛ Никита Сошников не может отличиться. Одному из лидеров «Салавата» пора забивать – сейчас команда очень нуждается в его голах.



В свою очередь «Авангард» продолжает активничать на трансферном рынке. Подписан центральный нападающий Брэндон Макмиллан (он решает вопрос с документами) и белорусский форвард Дмитрий Буйницкий. Буйницкого взяли для ротации, а Макмиллан должен усилить центральную ось омичей.



Что касается состава на отчётный матч, то у «Салавата» вернулся центрфорвард Бурмистров, снова не оказалось в заявке Маннинена, в воротах с первых минут вышел Кареев. У «Авангарда» не сыграли Судницин, Чудинов, Зернов, Манукян (травмы), Макаров (ротация) и Терещенко (сыграл три матча на просмотровом), а также Пивцакин (после болезни).



Первый период активнее начал «Салават», а «Авангард» по большей степени старался действовать на контратаках. Ближе к середине двадцатиминутки игра выровнялась. Сошников, к слову, старался, но с его опасным добиванием справился Бобков. Уфимцы перебросали соперника в створ – 13:9, однако не всегда забивает тот, кто больше атакует.



На 13-й минуте Войнов сделал перевод вдоль синей линии, Мартынов зарядил низом, шайба после нескольких рикошетов влетела в нижний угол, поймав Кареева на противоходе. Вскоре Андригетто прокатился по левому флангу и прострелил вдоль ворот Кареева. Партнёрам не удалось замкнуть.



В концовке Емелин, которого задирал Хартикайнен (у них противостояние ещё с прошлого плей-офф), получил две минуты за подножку, но реализовать лишнего уфимцы не сумели. 1:0 – с таким счётом команды отправились в раздевалки.

Хартикайнен отличился в большинстве

Второй период получился не менее зрелищнее первого. Сошников почти сразу схватил малый штраф, Широков сделал передачу из-за ворот, Мартынов подключился, бросил с пяти метров и попал в перекладину. Шайба чудом не оказалась в сетке.



Вскоре каким-то чудом не забил Хартикайнен. Шумакова наказали за задержку клюшкой, Гиматов качнул защитника и выкатил шайбу на правый край, откуда финн из убойной позиции не попал по воротам. Но своего Теэму всё же добился. И снова хозяев подвела дисциплина – в боксе для штрафников оказался Сошников. В результате Умарк прокатился по левому флангу, ушёл за ворота и отдал на пятак, а Хартикайнен в касание зарядил в дальнюю девятку. Без шансов для Бобкова.



Сошников, к слову, продолжил удаляться, чем наверняка разозлил Николая Цулыгина. В такой игре на встречных курсах решающую роль мог сыграть абсолютно любой эпизод, а уж штраф и подавно. Но больше заброшенных шайб во втором отрезке встречи зрители не увидели. Ничья – 1:1.

Войнов принёс «Авангарду» победу

Третий период команды начали осторожно, понимая цену каждой ошибки. К слову, именно в третьем периоде до нас дошла информация, что защитник омичей Никита Пивцакин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Значит, с официальной версией – пропускал матчи из-за последствий болезни – в «Авангарде» хитрили. Просто игрока готовили к переходу в другой клуб.



Уфа же всё-таки пропустила во второй раз – почти в середине третьего периода. Широков вошёл в зону и сделал передачу на Войнова — тот продвинулся вперёд и нанёс бросок в ближний угол. Кареев не удержал шайбу, и она опустилась за линию ворот. Неудачно сыграл голкипер.



В результате «Авангард» в четвёртый раз за сезон выиграл у «Салавата Юлаева». Уфимцы отправляются в Швейцарию, где сперва в Давосе сыграют вынесенный матч с «Ак Барсом», а затем примут участие в Кубке Шпенглера. В КХЛ положение дел у коллектива Николая Цулыгина не самое хорошее.