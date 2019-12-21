Мартынов: на корпоративе всё будет спокойно, а Фисенко как раз следил за спокойствием

Защитник «Авангарда» Егор Мартынов поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Все матчи с «Салаватом» тяжёлые, там собраны хорошие ребята. Они активно начали первый период, но мы оказались готовы к этому давлению. Получилось довести матч до победы.



Перевод меня в большинстве на новую позицию? В принципе, я там всегда и играл. Никаких проблем, я там себя комфортно чувствую. В плане тактических наработок общаемся с ребятами, тренерский штаб тоже подсказывает.



Концовка получилась за счёт дисциплины, правильной игры, движения. Ребята хорошо играли в давление, старались контролировать свои зоны, не проигрывать позиции.



Боб Хартли – классный специалист. Мы все его поздравим с новым контрактом. На корпоративе (он пройдёт у «Авангарда» сегодня, а завтра у команды выходной – Прим. «Чемпионата») у нас всё будет спокойно (смеётся). Календарь очень тяжёлый, сил особо нет. Все ребята понимают, что дальше игры. Так что всё будет спокойно.



Фисенко уже нет в команде? Да и с Фисенко всё было спокойно, он как раз следил за спокойствием (смеётся).



Этот сезон для меня складывается чуть поудачнее. Главное – не расстраиваться, а работать. Через работу и труд всё придёт», — передаёт слова Мартынова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» снова проиграл в одну шайбу. Цулыгин не доработает этот сезон? Уфимцы потерпели восьмое поражение в десяти последних играх.