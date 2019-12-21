Седьмой номер драфта Андерссон попросил обмена из «Рейнджерс»

Шведский нападающий Лиас Андерссон официально запросил обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. Как сообщается, генеральный менеджер клуба Джефф Гортон уже начал изучать рынок для обмена форварда.



21-летний Андерссон в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 17 матчах за основную команду «рейнджеров», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «–8» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Андерссон проводил на площадке около девяти с половиной минут за матч.



Андерссон был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2017 году. В прошлом сезоне швед набрал 6 (2+4) очков в 42 матчах.