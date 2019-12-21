«Лос-Анджелес» проиграл «Баффало», Прохоркин остался без очков

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата. «Баффало» прервал полосу из трёх поражений, «Лос-Анджелес» проиграл третий из пяти последних матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 22-й минуте «короли» открыли счёт, гол в актив записал нападающий Адриан Кемпе. Вскоре «Баффало» отыгрался, точным броском отметился защитник Расмус Ристолайнен. На 37-й минуте «клинки» вышли вперёд, отличился защитник Марко Сканделла. В концовке по голу забили Виктор Олофссон и Дастин Браун.



Российский нападающий «королей» Николай Прохоркин очками не отметился.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги