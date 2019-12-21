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«Лос-Анджелес» проиграл «Баффало», Прохоркин остался без очков

«Лос-Анджелес» проиграл «Баффало», Прохоркин остался без очков
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата. «Баффало» прервал полосу из трёх поражений, «Лос-Анджелес» проиграл третий из пяти последних матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 22-й минуте «короли» открыли счёт, гол в актив записал нападающий Адриан Кемпе. Вскоре «Баффало» отыгрался, точным броском отметился защитник Расмус Ристолайнен. На 37-й минуте «клинки» вышли вперёд, отличился защитник Марко Сканделла. В концовке по голу забили Виктор Олофссон и Дастин Браун.

Российский нападающий «королей» Николай Прохоркин очками не отметился.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Лизотт, Вагнер) – 21:32' (5x5)   1:1 Ристолайнен (Скиннер, Веси) – 27:35' (5x5)   2:1 Сканделла (Райнхарт, Йокихарью) – 36:48' (5x5)   3:1 Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 58:27' (en)   3:2 Браун (Даути) – 59:22' (5x5)
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