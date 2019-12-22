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Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ

Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершилось голосование по выбору капитанов команд четырёх дивизионов на Матче звёзд, который пройдёт 24–26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе, информирует официальный сайт лиги.

Капитаном сборной Столичного дивизиона выбран российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для него Матч звёзд станет восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

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