Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ
В Национальной хоккейной лиге завершилось голосование по выбору капитанов команд четырёх дивизионов на Матче звёзд, который пройдёт 24–26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе, информирует официальный сайт лиги.
Капитаном сборной Столичного дивизиона выбран российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для него Матч звёзд станет восьмым в карьере. Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
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