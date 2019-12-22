К коньку защитника «Вашингтона» Дженсена во время матча прилипло полотенце. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В ходе матча произошёл забавный эпизод с участием защитника «Вашингтона» Ника Дженсена, который вышел на смену во втором периоде, не заметив, что к его коньку прилипло полотенце. Дженсен не потерял равновесие, но удивился тому, что что-то мешает катиться. Ловким движением помеха была убрана, но момент вызвал бурную реакцию со стороны болельщиков.
Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Тампа» в свою очередь проиграла во втором матче кряду.
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