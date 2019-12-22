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Тренер «Хартфорда»: Кравцов хорошо играет с тех пор, как вернулся

Тренер «Хартфорда»: Кравцов хорошо играет с тех пор, как вернулся
Хоккей / АХЛ 0

Главный тренер клуба Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Кноблаух после победы в матче регулярного чемпионата с «Провиденс Брюинз» (3:0) отметил действия российского нападающего Виталия Кравцова, забросившего первую шайбу за карьеру в лиге.

«Кравцов хорошо играет с тех пор, как вернулся. Он делает на льду всё, о чём мы его просим. К тому же он усердно работает», — приводит слова Кноблауха пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кравцов начинал сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс», но не сумел пробиться в основной состав «рейнджеров». Российский форвард был спущен в клуб АХЛ, после чего Кравцов решил продолжить карьеру в «Тракторе». В челябинском клубе также игрока отправили в лигу ниже, и «Рейнджерс» затребовали возвращения россиянина в Северную Америку.

Кравцов забил первый гол в АХЛ, Шестёркин оформил третий шат-аут в сезоне
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