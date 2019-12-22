Крикунов вышел на второе место в истории «Динамо» по матчам среди главных тренеров

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает ХК «Сочи» (0:0, идёт первый период).

Этот матч стал 315-м для главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова в московском «Динамо». Многоопытный наставник вышел на чистое второе место по матчам за клуб среди главных тренеров, превзойдя результат Зинэтулы Билялетдинова (314). Ранее на этой неделе Крикунов опередил Владимира Юрзинова (313). Первое место занимает Аркадий Чернышёв (839).

Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли лишь будущему чемпиону — ЦСКА (1-4). В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов.

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