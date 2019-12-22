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«Витязь» — ЦСКА: в состав гостей не попали Секач, Шалунов и Окулов

«Витязь» — ЦСКА: в состав гостей не попали Секач, Шалунов и Окулов
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.

В составе «армейцев» отсутствуют защитник Артём Блажиевский, а также нападающие Иржи Секач, Максим Шалунов и Константин Окулов. Вернулись в состав защитник Артём Чмыхов, нападающий Марио Кемпе, Сергей Толчинский и Александр Попов.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Няттинен — Варфоломеев;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;
Воронков, Колтыгин — Петраков — Монс, Квартальнов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Попов — Кемпе — Толчинский;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;
Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.

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