«Витязь» — ЦСКА: в состав гостей не попали Секач, Шалунов и Окулов

«Витязь» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.



В составе «армейцев» отсутствуют защитник Артём Блажиевский, а также нападающие Иржи Секач, Максим Шалунов и Константин Окулов. Вернулись в состав защитник Артём Чмыхов, нападающий Марио Кемпе, Сергей Толчинский и Александр Попов.



«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Няттинен — Варфоломеев;

Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;

Воронков, Колтыгин — Петраков — Монс, Квартальнов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Попов — Кемпе — Толчинский;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;

Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.