Московское «Динамо» обыграло ХК «Сочи» и одержало вторую победу подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимало ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых. Московский клуб одержал вторую победу подряд.
Вадим Шипачёв открыл счёт в середине второго периода, отметившись точным броском в большинстве. Подопечные Александра Андриевского восстановили равновесие стараниями Дмитрия Архипова. Москвичи снова вышли вперёд на 49-й минуте после гола Максима Афиногенова. В концовке третью шайбу в ворота черноморской команды забросил Даниил Тарасов, установивший окончательный счёт.
25 декабря подопечные Владимира Крикунова встретятся в гостях с ЦСКА, а «леопарды» в этот же день сыграют на выезде с «Северсталью».
- 22 декабря 2019
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