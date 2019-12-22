Московское «Динамо» обыграло ХК «Сочи» и одержало вторую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимало ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых. Московский клуб одержал вторую победу подряд.



Вадим Шипачёв открыл счёт в середине второго периода, отметившись точным броском в большинстве. Подопечные Александра Андриевского восстановили равновесие стараниями Дмитрия Архипова. Москвичи снова вышли вперёд на 49-й минуте после гола Максима Афиногенова. В концовке третью шайбу в ворота черноморской команды забросил Даниил Тарасов, установивший окончательный счёт.



25 декабря подопечные Владимира Крикунова встретятся в гостях с ЦСКА, а «леопарды» в этот же день сыграют на выезде с «Северсталью».