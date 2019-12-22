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Московское «Динамо» обыграло ХК «Сочи» и одержало вторую победу подряд

Московское «Динамо» обыграло ХК «Сочи» и одержало вторую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимало ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых. Московский клуб одержал вторую победу подряд.

Вадим Шипачёв открыл счёт в середине второго периода, отметившись точным броском в большинстве. Подопечные Александра Андриевского восстановили равновесие стараниями Дмитрия Архипова. Москвичи снова вышли вперёд на 49-й минуте после гола Максима Афиногенова. В концовке третью шайбу в ворота черноморской команды забросил Даниил Тарасов, установивший окончательный счёт.

25 декабря подопечные Владимира Крикунова встретятся в гостях с ЦСКА, а «леопарды» в этот же день сыграют на выезде с «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шипачёв (Яшкин, Хиетанен) – 29:38' (5x4)   1:1 Архипов (Воробьёв, Коллинз) – 36:22' (5x5)   2:1 Афиногенов (Петерссон, Зайцев) – 48:41' (5x5)   3:1 Тарасов – 58:54' (5x5)
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