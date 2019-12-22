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ЦСКА продлил победную серию до пяти матчей, разгромив на выезде «Витязь»

ЦСКА продлил победную серию до пяти матчей, разгромив на выезде «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Игоря Никитина. Столичный клуб продлил победную серию до пяти матчей.

Хозяева открыли счёт уже на 3-й минуте матча стараниями Александра Сёмина, реализовавшего численный перевес. «Армейцы» восстановили равновесие в начале второго игрового отрезка после того, как Марио Кемпе отличился в большинстве. Чуть позже Михаил Григоренко вывел гостей вперёд, а Павел Карнаухов укрепил преимущество столичного клуба. В третьем периоде четвёртую шайбу в ворота «Витязя» отправил Сергей Толчинский, а позже Григоренко оформил дубль. Окончательный результат установил Мэт Робинсон.

28 декабря «Витязь» проведёт выездной матч с ЦСКА, московский клуб 24-го числа примет на своей площадке хоккеистов «Металлурга».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Сёмин (Ержабек, Макеев) – 02:58' (5x4)   1:1 Кемпе (Вей, Григоренко) – 25:05' (5x4)   1:2 Григоренко (Кемпе, Нестеров) – 26:05' (5x4)   1:3 Карнаухов (Слепышев, Киселевич) – 27:15' (5x5)   1:4 Толчинский (Кемпе, Попов) – 42:39' (5x5)   1:5 Григоренко (Капризов, Вей) – 54:02' (5x5)   1:6 Робинсон (Вей, Григоренко) – 56:28' (5x5)
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