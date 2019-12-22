ЦСКА продлил победную серию до пяти матчей, разгромив на выезде «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Игоря Никитина. Столичный клуб продлил победную серию до пяти матчей.
Хозяева открыли счёт уже на 3-й минуте матча стараниями Александра Сёмина, реализовавшего численный перевес. «Армейцы» восстановили равновесие в начале второго игрового отрезка после того, как Марио Кемпе отличился в большинстве. Чуть позже Михаил Григоренко вывел гостей вперёд, а Павел Карнаухов укрепил преимущество столичного клуба. В третьем периоде четвёртую шайбу в ворота «Витязя» отправил Сергей Толчинский, а позже Григоренко оформил дубль. Окончательный результат установил Мэт Робинсон.
28 декабря «Витязь» проведёт выездной матч с ЦСКА, московский клуб 24-го числа примет на своей площадке хоккеистов «Металлурга».
- 22 декабря 2019
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