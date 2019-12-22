Ожиганов — о турнирном положении «Металлурга»: рано или поздно всё встанет на круги своя

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (2:1).



«В первом периоде мы совершали много потерь в средней зоне. Во втором периоде это убрали, закрепились в чужой зоне, а в третьем просто вовремя забили гол, после пропущенной шайбы сразу вышли вперёд.



Цена ошибки на последних минутах была велика, все играли как можно проще. Никто не рисковал, было тяжело вывести шайбу из своей зоны. Старались её выбросить, но не особо получалось.



Почему не получается с большинством? Бросков мало наносим, без бросков не бывает голов.



Я бы не стал сравнивать «Металлург» и ЦСКА, у них немного разный хоккей. Но два матча были тяжёлыми для нас. «Металлург» играл так, как мы от них и ожидали.



Удивлён ли, что «Магнитка» идёт вне зоны плей-офф? У любой команды бывают полосы, и у СКА была серия поражений, у них тоже была серия поражений на старте. Сейчас они потихоньку выправляют ситуацию, думаю, рано или поздно всё встанет на круги своя», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.