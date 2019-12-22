Ткачёв: не нужно смотреть, на каком месте «Металлург» в таблице

Нападающий СКА Владимир Ткачёв прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом».



«Нас заранее предупреждали, что будет тяжёлый матч, чтобы настраивались. Не нужно смотреть, на каком месте «Металлург» в таблице, у них хорошая команда. Тяжело сказать, почему у нас есть проблемы с реализацией. Может, просто не везёт, а в следующих матчах заскочит побольше.



Были серии, когда мы проигрывали несколько матчей, но потом удалось выравнять ситуацию. Недаром мы одержали 12 побед подряд. Нужно продолжать в том же духе. Всегда есть над чем работать, есть что улучшать. Мы стараемся», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.