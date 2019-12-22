Амиров: непопадание на МЧМ — разочарование. Делал в сборной всё, что говорили

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился мнением о невключении в состав молодёжной сборной России, которая готовится к выступлению на чемпионате мира.



Календарь матчей молодёжного чемпионата мира — 2020



«Ситуация с молодёжной сборной? Мы не общались с Брагиным после Суперсерии, поэтому я не могу ничего конкретно сказать. Если бы поставили, конечно, играл бы в третьем звене, в сборной в любом сочетании приятно играть. Что мне говорили, то я и старался делать в сборной.



Конечно, непопадание на чемпионат мира — это разочарование. Но теперь больше возможностей проявить себя в клубе, в том числе на Кубке Шпенглера. Буду работать над теми компонентами, которых мне не хватило, чтобы попасть на МЧМ. Надо пробиваться на следующий год», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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