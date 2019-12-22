Амиров: непопадание на МЧМ — разочарование. Делал в сборной всё, что говорили

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился мнением о невключении в состав молодёжной сборной России, которая готовится к выступлению на чемпионате мира.
Календарь матчей молодёжного чемпионата мира — 2020
«Ситуация с молодёжной сборной? Мы не общались с Брагиным после Суперсерии, поэтому я не могу ничего конкретно сказать. Если бы поставили, конечно, играл бы в третьем звене, в сборной в любом сочетании приятно играть. Что мне говорили, то я и старался делать в сборной.
Конечно, непопадание на чемпионат мира — это разочарование. Но теперь больше возможностей проявить себя в клубе, в том числе на Кубке Шпенглера. Буду работать над теми компонентами, которых мне не хватило, чтобы попасть на МЧМ. Надо пробиваться на следующий год», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 22 декабря 2019
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:48
-
21:39
-
21:30
-
21:15
-
21:04
-
20:52
-
20:38
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:39
-
19:34
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:03
-
18:50
-
18:15
-
18:05
-
17:33
-
17:23
-
17:01
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:09
-
15:40
-
15:36