Брагин — об отцепе Амирова: он что, бомбардир КХЛ, как Капризов? Ноль голов

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин объяснил, почему в составе команды не оказалось двух игроков системы «Салавата Юлаева» — защитника Шакира Мухамадуллина и нападающего Родиона Амирова.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020
«Денисенко был у нас капитаном на турнире, сейчас посмотрим. Перед чемпионатом определимся.
Мухамадуллин сейчас забил победную шайбу на Кубке вызова? И что? Ну забил он. Два года разницы, ребята. Он ездил на Евротур, посмотрели его. Амиров ездил на Суперсерию. Он игрок первых двух звеньев, где ему играть? Он что, бомбардир в КХЛ, как Капризов, по 20 голов забивает? Ноль голов. В КХЛ играет, но ноль голов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.
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