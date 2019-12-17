Брагин — об отцепе Амирова: он что, бомбардир КХЛ, как Капризов? Ноль голов

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин объяснил, почему в составе команды не оказалось двух игроков системы «Салавата Юлаева» — защитника Шакира Мухамадуллина и нападающего Родиона Амирова.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020

«Денисенко был у нас капитаном на турнире, сейчас посмотрим. Перед чемпионатом определимся.



Мухамадуллин сейчас забил победную шайбу на Кубке вызова? И что? Ну забил он. Два года разницы, ребята. Он ездил на Евротур, посмотрели его. Амиров ездил на Суперсерию. Он игрок первых двух звеньев, где ему играть? Он что, бомбардир в КХЛ, как Капризов, по 20 голов забивает? Ноль голов. В КХЛ играет, но ноль голов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.