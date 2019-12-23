Результаты матчей НХЛ 22 декабря 2019 года

22 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ



«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду уверенно победил «Анахайм Дакс» — 5:1. Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

«Детройт Ред Уингз» дома уступил «Аризоне Койотс» — 2:5. «Красные крылья» потерпели четвёртое поражение кряду.

«Даллас Старз» в родных стенах потерпел поражение от «Калгари Флэймз» — 1:5. Единственную шайбу в составе «звёзд» забросил российский нападающий Денис Гурьянов.

«Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке проиграл «Вегас Голден Найтс» — 1:3. Для «акул» поражение стало третьим подряд.