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Результаты матчей НХЛ 22 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 22 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

22 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду уверенно победил «Анахайм Дакс» — 5:1. Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хитил (Лемье, Шей) – 07:14' (5x5)   2:0 Хауден (Деанджело, Панарин) – 08:45' (5x5)   2:1 Стил (Каше) – 09:58' (5x5)   3:1 Крайдер – 12:16' (4x4)   4:1 Крайдер (Зибанеджад) – 36:09' (5x5)   5:1 Зибанеджад (Строум) – 41:16' (4x5)

«Детройт Ред Уингз» дома уступил «Аризоне Койотс» — 2:5. «Красные крылья» потерпели четвёртое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Экман-Ларссон) – 13:25'   0:2 Келлер (Шмальц, Экман-Ларссон) – 16:43' (5x5)   0:3 Сёдерберг (Келлер) – 20:41' (5x5)   0:4 Холл (Истерли, Кессел) – 45:41' (5x5)   1:4 Задина – 49:59' (5x5)   1:5 Дворак (Экман-Ларссон, Гросс) – 50:26' (5x5)   2:5 Бертуцци (Бьега, Нильсен) – 55:31' (5x5)

«Даллас Старз» в родных стенах потерпел поражение от «Калгари Флэймз» — 1:5. Единственную шайбу в составе «звёзд» забросил российский нападающий Денис Гурьянов.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Линдхольм, Ткачук) – 12:11' (5x5)   1:1 Гурьянов (Даулинг, Полак) – 12:49'   1:2 Ткачук (Линдхольм, Монахан) – 32:28' (5x4)   1:3 Монахан (Ткачук, Линдхольм) – 34:21' (5x4)   1:4 Баклунд (Райан, Риттих) – 50:21' (5x4)   1:5 Райан (Ридер, Джордано) – 57:56' (en)

«Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке проиграл «Вегас Голден Найтс» — 1:3. Для «акул» поражение стало третьим подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Штястны (Так, Зыков) – 37:31' (5x5)   1:1 Кутюр (Бёрнс, Гертл) – 43:54' (5x5)   1:2 Теодор (Карлссон, Хаг) – 48:05' (5x5)   1:3 Маршессо (Смит, Карлссон) – 56:35' (5x5)
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