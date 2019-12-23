Результаты матчей НХЛ 22 декабря 2019 года
22 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду уверенно победил «Анахайм Дакс» — 5:1. Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хитил (Лемье, Шей) – 07:14' (5x5) 2:0 Хауден (Деанджело, Панарин) – 08:45' (5x5) 2:1 Стил (Каше) – 09:58' (5x5) 3:1 Крайдер – 12:16' (4x4) 4:1 Крайдер (Зибанеджад) – 36:09' (5x5) 5:1 Зибанеджад (Строум) – 41:16' (4x5)
«Детройт Ред Уингз» дома уступил «Аризоне Койотс» — 2:5. «Красные крылья» потерпели четвёртое поражение кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Экман-Ларссон) – 13:25' 0:2 Келлер (Шмальц, Экман-Ларссон) – 16:43' (5x5) 0:3 Сёдерберг (Келлер) – 20:41' (5x5) 0:4 Холл (Истерли, Кессел) – 45:41' (5x5) 1:4 Задина – 49:59' (5x5) 1:5 Дворак (Экман-Ларссон, Гросс) – 50:26' (5x5) 2:5 Бертуцци (Бьега, Нильсен) – 55:31' (5x5)
«Даллас Старз» в родных стенах потерпел поражение от «Калгари Флэймз» — 1:5. Единственную шайбу в составе «звёзд» забросил российский нападающий Денис Гурьянов.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Линдхольм, Ткачук) – 12:11' (5x5) 1:1 Гурьянов (Даулинг, Полак) – 12:49' 1:2 Ткачук (Линдхольм, Монахан) – 32:28' (5x4) 1:3 Монахан (Ткачук, Линдхольм) – 34:21' (5x4) 1:4 Баклунд (Райан, Риттих) – 50:21' (5x4) 1:5 Райан (Ридер, Джордано) – 57:56' (en)
«Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке проиграл «Вегас Голден Найтс» — 1:3. Для «акул» поражение стало третьим подряд.
- 23 декабря 2019
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09:19
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09:00
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08:45
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08:42
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08:31
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05:51
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03:58
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02:50
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01:59
- 22 декабря 2019
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23:45
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23:11
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23:00
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22:45
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22:17
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22:11
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21:39
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19:19
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