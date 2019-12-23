«Амур» — «Динамо» Минск: стали известны составы команд
Стали известны составы хабаровского «Амура» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 12:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан – Игнатович, Файзуллин – Рассказов — Зогорна;
Коробов – Корягин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов – Турбин, Железков – Кузнецов – Руденков;
Александров, Лазарев – Голубев – Кацуба.
«Динамо» Минск:
Карнаухов (Тейлор);
Граньяни – Ерёменко, А. Костицын – Ковыршин – Спунер;
Морроу – Знахаренко, Принс – Паре – Пулккинен;
Готовец – Евенко, Павлович– Демков – Стефанович;
Денисов – Крыскин, Грецкий – Китаров – Дроздов.
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