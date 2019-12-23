«Амур» — «Динамо» Минск: стали известны составы команд

Стали известны составы хабаровского «Амура» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 12:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан – Игнатович, Файзуллин – Рассказов — Зогорна;

Коробов – Корягин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов – Турбин, Железков – Кузнецов – Руденков;

Александров, Лазарев – Голубев – Кацуба.



«Динамо» Минск:



Карнаухов (Тейлор);

Граньяни – Ерёменко, А. Костицын – Ковыршин – Спунер;

Морроу – Знахаренко, Принс – Паре – Пулккинен;

Готовец – Евенко, Павлович– Демков – Стефанович;

Денисов – Крыскин, Грецкий – Китаров – Дроздов.