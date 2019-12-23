Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 14-й недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы в двух гостевых матчах недели и пропустивший в них лишь одну шайбу. «Сухарь» во встрече с «Витязем» стал для «армейского» голкипера пятым в нынешнем чемпионате.
Лучшим защитником стал Яков Рылов («Спартак»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 5 (1+4) очков. Защитник московского клуба не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности.
Лучшим нападающим признан Корбан Найт («Барыс»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх гостевых матчей и набравший в них 6 (3+3) очков.
Лучшим новичком признан защитник Аким Тришин («Спартак»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели. 20-летний защитник московской команды не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности.
- 23 декабря 2019
-
13:35
-
13:32
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:27
-
11:44
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:31
-
08:15
-
05:51
-
03:58
-
02:50
-
01:59
- 22 декабря 2019
-
23:45
-
23:11
-
23:00
-
22:45
-
22:17
-
22:11