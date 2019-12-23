Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 14-й недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы в двух гостевых матчах недели и пропустивший в них лишь одну шайбу. «Сухарь» во встрече с «Витязем» стал для «армейского» голкипера пятым в нынешнем чемпионате.



Лучшим защитником стал Яков Рылов («Спартак»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 5 (1+4) очков. Защитник московского клуба не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности.



Лучшим нападающим признан Корбан Найт («Барыс»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх гостевых матчей и набравший в них 6 (3+3) очков.



Лучшим новичком признан защитник Аким Тришин («Спартак»), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели. 20-летний защитник московской команды не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности.