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Пивцакин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Пивцакин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Никита Пивцакин перешёл в магнитогорский «Металлург», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист поставил подпись под контрактом сроком до конца текущего сезона. Сегодня, 23 декабря, Пивцакин официально покинул «Авангард», расторгнув контракт с омской командой по обоюдному соглашению сторон.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний Пивцакин принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 3 (1+2) очка при показателе полезности "-2" и 29 минутах штрафного времени. Защитник проводил на льду 17 с половиной минут за матч.

Напомним, Пивцакин переходил в «Авангард» именно из «Металлурга», за который выступал в сезоне-2017/18. Также в КХЛ Пивцакин защищал цвета московского ЦСКА.

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