«Ак Барс» обменял Абросимова и Лещенко в «Сочи»

«Ак Барс» обменял защитника Романа Абросимова и нападающего Вячеслава Лещенко в хоккейный клуб «Сочи» на денежную компенсацию, информирует официальный сайт казанской команды.
Лещенко перебрался в казанский клуб 7 ноября 2019 года в результате обмена из «Спартака». За команду Дмитрия Квартальнова Вячеслав сыграл в шести матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности "+2". В 277 матчах Континентальной хоккейной лиги набрал 94 (42+52) очка. В общей сложности в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Лещенко две заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+6».
25-летний Абросимов в текущем чемпионате сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Ак Барса», не отметившись очками.
- 23 декабря 2019
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