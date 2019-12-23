«Ак Барс» обменял Абросимова и Лещенко в «Сочи»

«Ак Барс» обменял защитника Романа Абросимова и нападающего Вячеслава Лещенко в хоккейный клуб «Сочи» на денежную компенсацию, информирует официальный сайт казанской команды.



Лещенко перебрался в казанский клуб 7 ноября 2019 года в результате обмена из «Спартака». За команду Дмитрия Квартальнова Вячеслав сыграл в шести матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности "+2". В 277 матчах Континентальной хоккейной лиги набрал 94 (42+52) очка. В общей сложности в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Лещенко две заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+6».



25-летний Абросимов в текущем чемпионате сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Ак Барса», не отметившись очками.