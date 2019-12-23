Ткачёв: иногда нужно принимать решения, которые помогут стать лучше в хоккее

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв прокомментировал уход из «Ак Барса», за который выступал на протяжении семи последних лет.
«Я очень благодарен «Ак Барсу» за хоккейное воспитание и все годы, проведённые в КХЛ. Казань – мой дом, «Татнефть Арена» стала родной, а работники клуба, тренеры, игроки и болельщики – моей семьёй.
К сожалению, иногда нужно принимать решения, которые помогут стать лучше в хоккее. Руководство и тренерский штаб «Ак Барса» с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, вместе мы пришли к варианту, который устроит все стороны», — цитирует Ткачёва пресс-служба казанского клуба.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний Ткачёв провёл только 25 матчей из-за перенесённой травмы. Всего форвард записал на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. В среднем Ткачёв проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.
- 23 декабря 2019
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