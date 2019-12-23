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Видеообзор победы сборной России U20 в контрольном матче со Словакией

Видеообзор победы сборной России U20 в контрольном матче со Словакией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России разгромила команду Словакии в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года. Матч завершился со счётом 9:1 в пользу российской команды.

Счёт был открыт на пятой минуте первого периода, цели достиг бросок Александра Романова. До перерыва в ворота сборной Словакии влетело три шайбы — последовательно отличились Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов. Словаки ответили лишь голом Максима Чайковича.

Во втором отрезке успех праздновали Максим Грошев, Никита Александров и Дмитрий Воронков. В заключительной трети Соколов оформил дубль, а окончательный счёт установил Василий Подколзин.

Видеоозор лучших моментов матча можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

После матча из состава молодёжной сборной России должно быть отсеяно пятеро игроков.

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