Директор Кубка Шпенглера: приятно слышать, что хороший лёд у нас не только в виски

Спортивный директор Кубка Шпенглера Фреди Паргатци негативно ответил на вопрос о возможном вступлении «Давоса» в КХЛ.
«Со стороны «Давоса» и организационного комитета Кубка Шпенглера мы рады видеть здесь КХЛ. Спасибо, что посетили наш снежный Давос. Приятно слышать, что у нас лёд хороший не только в виски, но и на арене. Большая честь принимать игру КХЛ во второй раз, в 2010 году была первая встреча между «Спартаком» и СКА. Надеюсь, что игра всем понравится, и вы вернетесь к нам уже в скором времени.
КХЛ – хорошая лига, со спортивной точки зрения это будет хорошая идея, но у нас очень маленький город для такой лиги, и мы рады выступать в своём чемпионате, мы хотим стать чемпионами у себя, и будем счастливы», — передаёт слова Паргатци корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 23 декабря 2019
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