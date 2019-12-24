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«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов

«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».

Счёт был открыт уже на первой минуте встречи — отличился Джейсон Спецца. До шестой минуты «Торонто» забросил ещё дважды — шайбы на свой счёт записали Вильям Ньюландер и Джон Таварес. До конца периода «Каролина» отыграла две шайбы — голы на счету Брока Магинна и Мартина Нечаса.

Во втором периоде «Каролине» удалось отыграться и выйти вперёд — Мартин Нечас оформил дубль, ещё по шайбе забросили Эрик Хаула и российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

В третьем периоде «Торонто» смог сравнять счёт — отличился Остон Мэттьюс. Эрик Хаула оформил дубль и вывел «Каролину» вперёд, но после этого «Торонто» забросил ещё четырежды — дубль на счету Митчелла Марнера, ещё по голу забросили Тайсон Бэрри и Пьер Энгвалль.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев записал на свой счёт голевую передачу.

Для «Торонто» эта победа стала пятой подряд, «Каролина» проиграла вторую встречу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 22:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
8 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Спецца (Таварес, Михеев) – 00:30' (5x5)   2:0 Нюландер (Таварес, Марнер) – 03:40' (5x4)   3:0 Таварес (Спецца, Керфут) – 05:10' (5x4)   3:1 Макгинн (Песке, Валльмарк) – 13:49' (4x5)   3:2 Нечас (Валльмарк, Нидеррайтер) – 19:35' (5x4)   3:3 Нечас (Хаула, Дзингел) – 35:09' (5x5)   3:4 Хаула (Нечас) – 35:29' (5x5)   3:5 Свечников (Стаал, Терявяйнен) – 36:13' (5x5)   4:5 Мэттьюс (Хайман, Марнер) – 42:35' (5x5)   4:6 Хаула (Дзингел, Нечас) – 45:58' (5x5)   5:6 Марнер (Мэттьюс, Бэрри) – 51:01' (5x5)   6:6 Бэрри (Марнер, Хайман) – 51:54' (5x5)   7:6 Марнер – 52:00' (5x5)   8:6 Энгвалль (Хайман) – 58:20' (en)
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