«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».
Счёт был открыт уже на первой минуте встречи — отличился Джейсон Спецца. До шестой минуты «Торонто» забросил ещё дважды — шайбы на свой счёт записали Вильям Ньюландер и Джон Таварес. До конца периода «Каролина» отыграла две шайбы — голы на счету Брока Магинна и Мартина Нечаса.
Во втором периоде «Каролине» удалось отыграться и выйти вперёд — Мартин Нечас оформил дубль, ещё по шайбе забросили Эрик Хаула и российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.
В третьем периоде «Торонто» смог сравнять счёт — отличился Остон Мэттьюс. Эрик Хаула оформил дубль и вывел «Каролину» вперёд, но после этого «Торонто» забросил ещё четырежды — дубль на счету Митчелла Марнера, ещё по голу забросили Тайсон Бэрри и Пьер Энгвалль.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев записал на свой счёт голевую передачу.
Для «Торонто» эта победа стала пятой подряд, «Каролина» проиграла вторую встречу кряду.
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