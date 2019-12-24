Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 23-м голом в нынешнем сезоне. Заброшенная шайба в ворота «Брюинз» стала для россиянина 347-й в выездных матчах за карьеру НХЛ. Он вышел на чистое шестое место в истории НХЛ, превзойдя результат легендарного канадца Марселя Дионна (346).
Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (402), второе место занимает Стив Айзерман (362), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (355). В топ-5 также входят Бретт Халл (353) и Горди Хоу (352).
Овечкин забил 23-й гол в сезоне НХЛ. Видео
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