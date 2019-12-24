И. Воробьёв — о Буйницком: лучше бы он ничего не говорил. Его контракт вырос в шесть раз

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал переход нападающего Дмитрия Буйницкого в «Авангард». Белорусский форвард начинал сезон в «Магнитке», но впоследствии клуб расторг с ним контракт.



После перехода в «Авангард» в статусе свободного агента 22-летний Буйницкий заявил, что инициатором расставания был Воробьёв.



«Лучше бы он ничего не говорил. Но раз сказал, то давайте я отвечу. Мы в клубе принимали решение коллегиально совместно с вице-президентом и тренерским штабом. У него в этом сезоне в шесть с половиной раз вырос контракт по сравнению с прошлым годом. С таким соглашением он должен тащить на себе, быть лидером. Этого не происходило, поэтому было принято такое решение», — приводит слова Воробьёва Sport24.