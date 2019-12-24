Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Легионеры «Трактора» спели «Катюшу» под аккомпанемент баяна, сидя в танке

Легионеры «Трактора» спели «Катюшу» под аккомпанемент баяна, сидя в танке
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» сообщил, что на матче со «Спартаком» (27 декабря) болельщиков ждёт очень насыщенная программа, посвящённая 72-летию челябинского клуба.

В честь этого события «Трактор» опубликовал забавный проморолик. Американец с белорусским паспортом Ник Бэйлен, чех Лукаш Седлак и россиянин Владислав Сухачёв спели знаменитую «Катюшу» под аккомпанемент баяна, сидя в танке.

Посмотреть видео можно на канале «Трактора» в YouTube.

«Трактор» продолжает напряжённую выездную серию. Уже завтра в Балашихе состоится матч с «Авангардом». Пока команда находится на выезде, в ледовой арене идёт активная подготовка к празднованию дня рождения. Мы продолжаем концепцию «За Танкоград!», атмосфера этого вечера будет наполнена боевым духом.

27 декабря на матче «Трактор» – «Спартак» кроме жаркого ледового поединка болельщиков ждёт очень насыщенная программа: экспозиция образцов военной техники, премьера видеоролика «За Танкоград!» с хоккеистами в главных ролях, проекционное шоу на льду, первый в КХЛ каскадёрский трюк талисмана Медведя и праздничный торт!» — сообщает пресс-служба «Трактора».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019