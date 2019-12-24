Легионеры «Трактора» спели «Катюшу» под аккомпанемент баяна, сидя в танке

«Трактор» сообщил, что на матче со «Спартаком» (27 декабря) болельщиков ждёт очень насыщенная программа, посвящённая 72-летию челябинского клуба.
В честь этого события «Трактор» опубликовал забавный проморолик. Американец с белорусским паспортом Ник Бэйлен, чех Лукаш Седлак и россиянин Владислав Сухачёв спели знаменитую «Катюшу» под аккомпанемент баяна, сидя в танке.
Посмотреть видео можно на канале «Трактора» в YouTube.
«Трактор» продолжает напряжённую выездную серию. Уже завтра в Балашихе состоится матч с «Авангардом». Пока команда находится на выезде, в ледовой арене идёт активная подготовка к празднованию дня рождения. Мы продолжаем концепцию «За Танкоград!», атмосфера этого вечера будет наполнена боевым духом.
27 декабря на матче «Трактор» – «Спартак» кроме жаркого ледового поединка болельщиков ждёт очень насыщенная программа: экспозиция образцов военной техники, премьера видеоролика «За Танкоград!» с хоккеистами в главных ролях, проекционное шоу на льду, первый в КХЛ каскадёрский трюк талисмана Медведя и праздничный торт!» — сообщает пресс-служба «Трактора».
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