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Расписание игр группового этапа Молодёжного чемпионата мира – 2020 на 26 декабря

Расписание игр группового этапа Молодёжного чемпионата мира – 2020 на 26 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В первый день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России откроет программу встречей с командой Чехии.

26 декабря

Группа A:

17:00 (мск). Швейцария U20 – Казахстан U20;
17:00. Чехия U20 – Россия U20;
21:00. Швеция U20 – Финляндия U20;
21:00. Канада U20 – США U20.

В заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира российская сборная разгромила команду Словакии — 9:1.

Россияне выступали в следующем составе:

Аскаров (Исаев);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Зоркин, Ртищев – Соркин – Грошев, Шабловский.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

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