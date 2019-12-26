Расписание игр группового этапа Молодёжного чемпионата мира – 2020 на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В первый день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России откроет программу встречей с командой Чехии.
26 декабря
Группа A:
17:00 (мск). Швейцария U20 – Казахстан U20;
17:00. Чехия U20 – Россия U20;
21:00. Швеция U20 – Финляндия U20;
21:00. Канада U20 – США U20.
В заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира российская сборная разгромила команду Словакии — 9:1.
Россияне выступали в следующем составе:
Аскаров (Исаев);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Зоркин, Ртищев – Соркин – Грошев, Шабловский.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
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