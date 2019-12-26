Расписание игр группового этапа Молодёжного чемпионата мира – 2020 на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В первый день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России откроет программу встречей с командой Чехии.



26 декабря



Группа A:



17:00 (мск). Швейцария U20 – Казахстан U20;

17:00. Чехия U20 – Россия U20;

21:00. Швеция U20 – Финляндия U20;

21:00. Канада U20 – США U20.



В заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира российская сборная разгромила команду Словакии — 9:1.



Россияне выступали в следующем составе:



Аскаров (Исаев);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Зоркин, Ртищев – Соркин – Грошев, Шабловский.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

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