Клима — о скандалах в НХЛ: в моё время хоккеисты были мужиками, которые не жаловались

Известный в прошлом чешский хоккеист Пётр Клима поделился мнением о скандалах в НХЛ. Всё больше игроков жалуются на грубое отношение тренеров и проявление расизма.



Клима выступал в НХЛ с 1985 по 1999 год.



«Я смотрю на всё это и страшно удивляюсь. Мы же мужики, во всяком случае были в моё время в НХЛ. Мы не жаловались. Если бы меня ударил тренер, это был бы его последний удар. Когда я играл в „Тампа-Бэй“, тренер начал кричать на моего молодого партнёра. Я встал и сказал, чтобы он лучше покричал на меня. Он тут же успокоился.



Насчёт расизма я тоже удивлён. Мы играли с чернокожими парнями и находили отличное взаимопонимание. Да, мы называли их по-всякому во время матчей, как и они нас. Но после игры мы всегда хорошо общались», — приводит слова экс-форварда Isport.cz.