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Стал известен окончательный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Стал известен окончательный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Определился окончательный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2020, который стартует 26 декабря. Как стало известно «Чемпионату», в окончательный список не вошли Никита Зоркин, Михаил Гордеев, Сергей Телегин, Захар Шабловский и Лев Комиссаров.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

Таким образом, окончательный состав сборной на МЧМ-2020 выглядит так:

вратари Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА);

защитники Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Пыленков Даниил («Витязь»);

нападающие Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Круглов Илья («Динамо»).

Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото
Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира.
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