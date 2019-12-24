Стал известен окончательный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Определился окончательный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2020, который стартует 26 декабря. Как стало известно «Чемпионату», в окончательный список не вошли Никита Зоркин, Михаил Гордеев, Сергей Телегин, Захар Шабловский и Лев Комиссаров.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020



Таким образом, окончательный состав сборной на МЧМ-2020 выглядит так:



вратари Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА);



защитники Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Пыленков Даниил («Витязь»);



нападающие Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Круглов Илья («Динамо»).