Заварухин: хотим усилиться, но рынок такой, что сначала игроков берут гранды, а потом — мы

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от московского «Спартака» (0:5).



«Сегодня на льду была одна команда — «Спартак». У нас ничего не получалось, безвольный проигрыш. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, дома так играть нельзя. Надеюсь, это больше не повторится.



Повлиял ли на наше состояние выезд на Запад? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Оставим это внутри команды. «Сибирь» после выхода на высшую точку показывает не очень хороший хоккей? Есть такое. Саюстов и Пельтола выбыли, ждём их возвращения. У Пельтолы температура, а Саюстова мы до Нового года вряд ли увидим.



Изменения в составе до дедлайна? Хотелось бы. Но вы сами знаете, какой у нас рынок. Сначала гранды берут, а потом уже мы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» разгромно проиграла «Спартаку», пропустив пять шайб