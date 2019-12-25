Заварухин: хотим усилиться, но рынок такой, что сначала игроков берут гранды, а потом — мы

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от московского «Спартака» (0:5).
«Сегодня на льду была одна команда — «Спартак». У нас ничего не получалось, безвольный проигрыш. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, дома так играть нельзя. Надеюсь, это больше не повторится.
Повлиял ли на наше состояние выезд на Запад? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Оставим это внутри команды. «Сибирь» после выхода на высшую точку показывает не очень хороший хоккей? Есть такое. Саюстов и Пельтола выбыли, ждём их возвращения. У Пельтолы температура, а Саюстова мы до Нового года вряд ли увидим.
Изменения в составе до дедлайна? Хотелось бы. Но вы сами знаете, какой у нас рынок. Сначала гранды берут, а потом уже мы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 25 декабря 2019
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:38
-
18:31
-
18:29
-
18:03
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:31
-
17:00
-
16:55
-
16:41
-
16:37
-
16:15
-
15:45
-
15:29
-
15:15
-
15:00
-
14:53
-
14:33
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:20
-
13:02
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:31
-
11:15