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«Сибирь» разгромно проиграла «Спартаку», пропустив пять шайб

«Сибирь» разгромно проиграла «Спартаку», пропустив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке проиграла московскому «Спартаку» с разгромным счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Москвичи выиграли четвёртый матч подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Максим Цыплаков. На 35-й минуте подопечные Олега Знарка упрочили преимущество, гол на свой счёт записал защитник Андрей Кутейкин. Вскоре «Спартак» забил ещё дважды усилиями форвардов Ильи Зубова и Михаила Юнькова. «Сибирь» провела замену вратаря Алексея Красикова на Харри Сятери. На 46-й минуте заброшенной шайбой отметился форвард «Спартака» Робин Ганзл, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Вишневский, Хохлачёв) – 01:57' (5x4)   0:2 Кутейкин (Юньков, Тришин) – 34:11' (5x5)   0:3 Зубов (Даугавиньш, Рылов) – 37:00' (5x5)   0:4 Юньков (Хохлачёв, Котляревский) – 38:57' (5x5)   0:5 Ганзл (Даугавиньш, Фёдоров) – 45:58' (5x4)
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