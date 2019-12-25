«Сибирь» разгромно проиграла «Спартаку», пропустив пять шайб

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке проиграла московскому «Спартаку» с разгромным счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Москвичи выиграли четвёртый матч подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Максим Цыплаков. На 35-й минуте подопечные Олега Знарка упрочили преимущество, гол на свой счёт записал защитник Андрей Кутейкин. Вскоре «Спартак» забил ещё дважды усилиями форвардов Ильи Зубова и Михаила Юнькова. «Сибирь» провела замену вратаря Алексея Красикова на Харри Сятери. На 46-й минуте заброшенной шайбой отметился форвард «Спартака» Робин Ганзл, установив окончательный счёт.
- 25 декабря 2019
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