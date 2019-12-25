Знарок: не ожидали такого матча в Новосибирске

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в Новосибирске над «Сибирью» (5:0).
«Мы сыграли неплохой матч, действовали грамотно. В принципе неплохо, хотя не всё получалось. Конечно, я не ожидал такой игры в Новосибирске. Но мы неплохо сыграли, забили, и матч пошёл по нашему сценарию.
Вишневский провёл первый матч и сразу 19 минут? Он долгое время не играл, ему нужно вкатываться. Мы решили, что чем чаще его будем выпускать, тем быстрее он адаптируется. Неплохо сыграл. Были, конечно, какие-то ошибки, но они бывают у всех. Добротный защитник.
Беспалов заряженно играет против «Сибири»? Я не знаю, не в курсе. Он по плану должен был играть. Молодец, сыграл на ноль. Почему не было Херсли? Микротравма небольшая», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 25 декабря 2019
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