Знарок: не ожидали такого матча в Новосибирске

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в Новосибирске над «Сибирью» (5:0).



«Мы сыграли неплохой матч, действовали грамотно. В принципе неплохо, хотя не всё получалось. Конечно, я не ожидал такой игры в Новосибирске. Но мы неплохо сыграли, забили, и матч пошёл по нашему сценарию.



Вишневский провёл первый матч и сразу 19 минут? Он долгое время не играл, ему нужно вкатываться. Мы решили, что чем чаще его будем выпускать, тем быстрее он адаптируется. Неплохо сыграл. Были, конечно, какие-то ошибки, но они бывают у всех. Добротный защитник.



Беспалов заряженно играет против «Сибири»? Я не знаю, не в курсе. Он по плану должен был играть. Молодец, сыграл на ноль. Почему не было Херсли? Микротравма небольшая», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» разгромно проиграла «Спартаку», пропустив пять шайб