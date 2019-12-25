«Северсталь» прервала серию неудач, одолев «Сочи»

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила хоккейный клуб «Сочи» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая команда прервала серию поражений из пяти встреч, «леопарды» проиграли третий матч подряд.



К десятой минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Владислава Кодолы и Егора Морозова. До перерыва «Сочи» сумел отыграться, авторами точных бросков стали форвард Роберт Росен и Защитник Юрий Александров. На 38-й минуте «Северсталь» вновь вышла вперёд, гол забил нападающий Егор Яковлев. На 43-й минуте Череповец упрочил преимущество усилиями форварда Александра Петунина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.