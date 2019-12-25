«Северсталь» прервала серию неудач, одолев «Сочи»
Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила хоккейный клуб «Сочи» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая команда прервала серию поражений из пяти встреч, «леопарды» проиграли третий матч подряд.
К десятой минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Владислава Кодолы и Егора Морозова. До перерыва «Сочи» сумел отыграться, авторами точных бросков стали форвард Роберт Росен и Защитник Юрий Александров. На 38-й минуте «Северсталь» вновь вышла вперёд, гол забил нападающий Егор Яковлев. На 43-й минуте Череповец упрочил преимущество усилиями форварда Александра Петунина.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кодола (Хабаров, Петунин) – 06:33' (5x5) 2:0 Морозов (Яковлев, Кудако) – 09:16' (5x4) 2:1 Росен (Стрёмвалль, Эллис) – 11:17' (5x4) 2:2 Александров (Лугин) – 15:06' (5x5) 3:2 Яковлев (Гераськин, Кудако) – 37:52' (5x4) 4:2 Петунин (Хабаров, Вовченко) – 42:52' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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