Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» прервала серию неудач, одолев «Сочи»

«Северсталь» прервала серию неудач, одолев «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила хоккейный клуб «Сочи» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая команда прервала серию поражений из пяти встреч, «леопарды» проиграли третий матч подряд.

К десятой минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Владислава Кодолы и Егора Морозова. До перерыва «Сочи» сумел отыграться, авторами точных бросков стали форвард Роберт Росен и Защитник Юрий Александров. На 38-й минуте «Северсталь» вновь вышла вперёд, гол забил нападающий Егор Яковлев. На 43-й минуте Череповец упрочил преимущество усилиями форварда Александра Петунина.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кодола (Хабаров, Петунин) – 06:33' (5x5)   2:0 Морозов (Яковлев, Кудако) – 09:16' (5x4)   2:1 Росен (Стрёмвалль, Эллис) – 11:17' (5x4)   2:2 Александров (Лугин) – 15:06' (5x5)   3:2 Яковлев (Гераськин, Кудако) – 37:52' (5x4)   4:2 Петунин (Хабаров, Вовченко) – 42:52' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019