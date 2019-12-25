И. Никитин: ЦСКА сделал глупость, что и стоило поражения

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Динамо» (0:3).



«Мы там глупость сделали во втором периоде, которая и стоила нам поражения. Сил уже не хватило отыграться. У «Динамо» вязкая оборона, вратарь хорошо сыграл. Мы сражались до конца.



Глупость — это семь игроков на льду? И это, и то, что в меньшинстве забивать побежали. Вот так там всё и наслоилось», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 29-й минуте, точным броском отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. На 51-й минуте подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку в концовке поставил оформивший дубль Яшкин. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Иван Бочаров.

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